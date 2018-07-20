В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала четыре случая нарушения режима прекращения огня, Турция случаев стрельбы не зафиксировала, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция. В населенном пункте Сальхиях провинции Дейр-Эз-Зор нуждающимся передано 650 продовольственных пакетов общим весом 2,8 тонны. За сутки медицинскую помощь получили 52 человека.
В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
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