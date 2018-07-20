Около 150 сирийских беженцев вернулись из Ливана домой

ДАМАСК, 20 июл — РИА Новости. Около 150 сирийских беженцев на днях вернулись из Ливана в населенный пункт Кара на севере провинции Риф-Дамаск после освобождения этих мест от боевиков, сообщил журналистам мэр поселения Малин Альхатал.

В скором времени в населенном пункте ожидают возвращения еще полутора тысяч беженцев, для этого готовится вся необходимая инфраструктура. До войны здесь проживало 20 тысяч человек.

"На днях в Кару из Ливана вернулись 150 местных жителей. Мы организовали гуманитарную помощь, медиков, транспорт и встретили земляков прямо на границе. У многих в Ливане родились дети и это были дети "ничьей страны". Мы оформили все документы — теперь они официально граждане Сирии", — сообщил Малин.

Район населенного пункта Кара считается одним из крупнейших поставщиков черешни в Сирии – в горных районах рядом с ним находятся крупные посадки фруктовых деревьев. Ранее эта местность была захвачена боевиками, но теперь, после ее освобождения, здесь впервые за семь лет решили вновь провести фестиваль черешни.

"Мы семь лет не проводили этот фестиваль из-за войны. Боевики захватили горные районы где находятся посадки черешни. Это особые сорта — там высажены 11 тысяч деревьев. Наш край знаменит самой вкусной в мире черешней. Когда эти районы освободили мы решили вспомнить нашу исконную традицию", — рассказал журналистам местный житель Мухаммед Ашарбаджи.

В Сирии идет восстановление населенных пунктов и инфраструктуры. Правительство страны при помощи России прилагает усилия, чтобы беженцы, в том числе из-за границы, возвращались в свои дома.

Ранее в среду Минобороны РФ заявило о создании в Сирии специального центра приема, распределения и размещения беженцев. Отмечалось, что созданный Россией и Сирией центр займется доставкой в САР гуманитарной помощи, будет помогать восстанавливать социальные службы на местах и решать другие вопросы, связанные с восстановлением инфраструктуры.