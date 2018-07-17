Сотрудничество России и США по Сирии снизит поток беженцев, считает эксперт

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Возможное сотрудничество РФ и США по восстановлению Сирии и оказанию стране гуманитарной помощи поможет снизить поток беженцев из этой страны в Европу, но снижение не будет массовым, считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.
"Встреча в Хельсинки может ознаменовать улучшение отношений между странами, которое может изменить кардинально ситуацию и на Ближнем Востоке, но здесь нужно говорить и том, что эта встреча — это первый шаг, первый этап. Ее можно оценить как знакомство двух президентов в том плане, что они могли лучше понять позиции друг друга. Но в плане практическом, действительно, эта инициатива министерства обороны – это важный шаг, но многое будет зависеть от ситуации в этой стране и возможности реализации того, что наметили президенты. Однако это вопрос сложный и процесс длительный", — заявил Долгов РИА Новости.
Он отметил, что практика действий США в сирийском конфликте, заявляемые ими цели вынуждают проявлять сдержанность в оценках перспектив такого сотрудничества. По его словам, РФ всегда подчеркивала необходимость стабилизации ситуации в стране и предоставления сирийцам возможности самостоятельно решить судьбу своей страны.
Сейчас же риторика Трампа несколько изменилась, он говорит о возможности взаимодействии России и США в сирийском конфликте. "Нужно выждать время и убедиться, что то, о чем говорили президенты, будет реализоваться. Это был бы прекрасный сценарий. В реальности пока ничего не сделано, будущее покажет, что будет на практике. Я все-таки здесь более осторожен в своих суждениях", — отметил собеседник агентства.
Кроме того, Долгов обратил внимание, что налаживанию сотрудничества РФ и США могут помешать интересы других иностранных сил, влияющих на сирийский конфликт, в частности, другие страны НАТО, страны Персидского залива. Если же сотрудничество РФ и США в гуманитарном содействии восстановлению Сирии будет налажено, то это поможет снизить поток беженцев из Сирии в Европу, однако массового снижения и возвращения сирийцев в САР ждать пока не стоит.
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