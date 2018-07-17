Сотрудничество России и США по Сирии снизит поток беженцев, считает эксперт

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Возможное сотрудничество РФ и США по восстановлению Сирии и оказанию стране гуманитарной помощи поможет снизить поток беженцев из этой страны в Европу, но снижение не будет массовым, считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что министерство обороны РФ готово к реализации договоренностей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в сфере международной безопасности. Оно готово активизировать контакты с американскими коллегами по линии Генштабов и другим имеющимся каналам коммуникации для обсуждения продления срока действия договора СНВ, взаимодействия в Сирии, а также других актуальных вопросов безопасности.

"Встреча в Хельсинки может ознаменовать улучшение отношений между странами, которое может изменить кардинально ситуацию и на Ближнем Востоке, но здесь нужно говорить и том, что эта встреча — это первый шаг, первый этап. Ее можно оценить как знакомство двух президентов в том плане, что они могли лучше понять позиции друг друга. Но в плане практическом, действительно, эта инициатива министерства обороны – это важный шаг, но многое будет зависеть от ситуации в этой стране и возможности реализации того, что наметили президенты. Однако это вопрос сложный и процесс длительный", — заявил Долгов РИА Новости.

Он отметил, что практика действий США в сирийском конфликте, заявляемые ими цели вынуждают проявлять сдержанность в оценках перспектив такого сотрудничества. По его словам, РФ всегда подчеркивала необходимость стабилизации ситуации в стране и предоставления сирийцам возможности самостоятельно решить судьбу своей страны.

"Цели США отличались от целей России. Для США до последнего времени главной целью было устранение неугодного им руководства Сирии. Сейчас, вроде бы, уже идут разговоры среди истеблишмента, что устранение президента Башара Асада от власти не является первой и основной целью США в Сирии, но это пока разговоры, конкретно мы видим, что в Сирии созданы 20 опорных военных пунктов США, располагаются по периметрам Сирии. Они готовят вооруженные группировки, которые должны действовать против правительственных сил Сирии", — пояснил эксперт.

Сейчас же риторика Трампа несколько изменилась, он говорит о возможности взаимодействии России и США в сирийском конфликте. "Нужно выждать время и убедиться, что то, о чем говорили президенты, будет реализоваться. Это был бы прекрасный сценарий. В реальности пока ничего не сделано, будущее покажет, что будет на практике. Я все-таки здесь более осторожен в своих суждениях", — отметил собеседник агентства.

Кроме того, Долгов обратил внимание, что налаживанию сотрудничества РФ и США могут помешать интересы других иностранных сил, влияющих на сирийский конфликт, в частности, другие страны НАТО, страны Персидского залива. Если же сотрудничество РФ и США в гуманитарном содействии восстановлению Сирии будет налажено, то это поможет снизить поток беженцев из Сирии в Европу, однако массового снижения и возвращения сирийцев в САР ждать пока не стоит.

"Есть ведь фактор, что часть сирийцев считает, что боевые действия продолжаются — они действительно имеют место, — и возвращаться не стоит, поскольку могут быть рецидивы возобновления власти боевиков над какими-то районом. Кроме того, часть беженцев представлены тем сегментом общества, которые выступали на стороне боевиков, это тоже известно, поэтому возвращение их связано с риском. Хотя это и меньшая часть и сирийское руководство заявило, что готово их принять после проверки, амнистии, но страх этой часть беженцев присутствует и это будет замедлять их возвращение. Но в какой-то степени будет меньше беженцев, идущих в Европу, но это снижение не будет массовым", — заявил Долгов.

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