Из Дераа в Идлиб начали вывозить радикальных боевиков и их семьи

ДАМАСК, 15 июл — РИА Новости. Боевиков и членов их семей, не желающих идти на примирение с сирийскими властями, начали вывозить из города Дераа (юг Сирии) в провинцию Идлиб на севере страны, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, из Дераа выехало десять автобусов, в общей сложности 407 боевиков и членов их семей.

Вывод непримиримых радикалов реализован в рамках достигнутых договоренностей при посредничестве российской стороны. После завершения процесса город Дераа станет полностью освобожденным от боевиков.

Боевики, принявшие решение о примирении, пройдут процесс реабилитации и восстановления собственного статуса, после чего смогут остаться с семьями в своих родных поселениях и начать борьбу с ИГ* и "Джебхат ан-Нусрой"* на стороне правительственных сил.

В освобожденных поселениях провинции и кварталах города уже полным ходом идут восстановительные работы по налаживанию систем электроснабжения и подачи пресной воды. Мирное население с портретами президента страны Башара Асада и национальными флагами встречают армию, скандируя "Бог храни армию", "Бог храни президента", "Спасибо за спасение от террора".

Благодаря успешным переговорам российской стороны с главарями незаконных бандформирований, сирийской армии без боя удалось восстановить контроль над большинством населенных пунктов в провинции Дераа и над всей пограничной линией с соседней Иорданией. Деревни, которые были захвачены террористами, армия освободила в ходе успешной военной операции.

Боевые действия против ИГ* и "Джебхат ан-Нусры"* продолжаются на незначительной территории на западе провинции Дераа и в провинции Кунейтра, где в воскресенье террористов удалось выбить из поселения Масхарат, расположенного в 12 км от демаркационной зоны на Голанских высотах.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.