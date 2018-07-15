Помощник главы МИД Ирана поздравил Асада с успехами в провинции Дераа

ДАМАСК, 15 июл — РИА Новости. Помощник главы МИД Ирана Хусейн Джабери Ансари поздравил президента Сирии Башара Асада и весь сирийский народ с успешной операцией против боевиков в провинции Дераа на юге страны, сообщает пресс-служба дворца президента САР.
"Ансари поздравил в ходе встречи сирийский народ и командование с достигнутыми успехами в рамках искоренения терроризма в городе Дераа и его окрестностях, как путем примирения так и силовыми действиями", — пишет пресс-служба.
Президент Асад в свою очередь отметил, что данный успех говорит о решимости командования сирийской армии и союзников освободить от террора всю территорию Сирии.
Асад и глава иранской делегации подчеркнули, что подобные успехи на большей части территории Сирии положительно повлияют на политический процесс и окончание войны в Сирии.
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