Помощник главы МИД Ирана поздравил Асада с успехами в провинции Дераа

Сирийская армия на границе с Иорданией в провинции Дераа . 5 июля 2018

Сирийская армия на границе с Иорданией в провинции Дераа . 5 июля 2018

ДАМАСК, 15 июл — РИА Новости. Помощник главы МИД Ирана Хусейн Джабери Ансари поздравил президента Сирии Башара Асада и весь сирийский народ с успешной операцией против боевиков в провинции Дераа на юге страны, сообщает пресс-служба дворца президента САР.

Делегация из Ирана во главе с Ансари в воскресенье находится в Дамаске.

"Ансари поздравил в ходе встречи сирийский народ и командование с достигнутыми успехами в рамках искоренения терроризма в городе Дераа и его окрестностях, как путем примирения так и силовыми действиями", — пишет пресс-служба.

Президент Асад в свою очередь отметил, что данный успех говорит о решимости командования сирийской армии и союзников освободить от террора всю территорию Сирии.

Асад и глава иранской делегации подчеркнули, что подобные успехи на большей части территории Сирии положительно повлияют на политический процесс и окончание войны в Сирии.