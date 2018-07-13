Российские военные доставили более десяти тонн гумпомощи в сирийский Даиль

ДЕРАА, 13 июл — РИА Новости. Российские военные доставили более десяти тонн гуманитарной помощи в недавно освобожденный от боевиков город Даиль в сирийской провинции Дераа, который находится в 15 километрах от административного центра региона.

"Сегодня мы находимся в населенном пункте Даиль провинции Дераа… Конечно же, город нуждается в гуманитарной помощи. И вы свидетели, сколько людей сегодня пришло на эту площадь, чтобы получить гуманитарную помощь от России. И сегодня мы в очередной раз готовы оказать помощь братскому сирийскому народу", — сообщил журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Алексей Цыганков.

В Даиль были доставлены продуктовые наборы с рисом и мукой, а также средства личной гигиены и вода.

Как отметил Цыганков, до войны в городе жили 60 тысяч человек. "О том, что жизнь в городе налаживается, вот за эту неделю, говорит тот факт, что в город вернулось 20 тысяч жителей. И в городе сегодня проживает уже больше 40 тысяч", — отметил начальник ЦПВС.

"С приходом армии вернулась и безопасность в наш район. Люди сплотились. Теперь они не боятся и могут совершенно спокойно перемещаться по городу. Спасибо, что сегодня сюда приехала гуманитарная помощь", — сказал журналистам один из местных жителей.

По его словам, обстановка в городе пока остается напряженной. "Люди нуждаются в продуктах. Однако безопасность превыше всего, и мы благодарим Россию и сирийскую армию за то, что они вернули безопасность в наши дома", — добавил он.

Улучшение гуманитарных условий в освобожденных от боевиков районах Сирии способствует возвращению беженцев. На прошлой неделе МИД Сирии призывает сограждан, вынужденных покинуть страну из-за войны, вернуться на родину. В заявлении МИД отмечалось, что освобождение многочисленных районов от боевиков поспособствовало возвращению местных жителей, мигрирующих внутри страны.

Сирия призывает международные гуманитарные организации и сообщества внести свой вклад в обеспечение добровольного возвращения сирийских граждан на родину и посодействовать отмене принудительных односторонних санкций против сирийского народа. МИД республики указывает, что благодаря успехам сирийской армии большая часть районов, которые были захвачены террористами, в настоящий момент освобождены путем достижения локальных примирений.

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