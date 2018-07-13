Российские военные доставили более десяти тонн гумпомощи в сирийский Даиль

ДЕРАА, 13 июл — РИА Новости. Российские военные доставили более десяти тонн гуманитарной помощи в недавно освобожденный от боевиков город Даиль в сирийской провинции Дераа, который находится в 15 километрах от административного центра региона.
В Даиль были доставлены продуктовые наборы с рисом и мукой, а также средства личной гигиены и вода.
Как отметил Цыганков, до войны в городе жили 60 тысяч человек. "О том, что жизнь в городе налаживается, вот за эту неделю, говорит тот факт, что в город вернулось 20 тысяч жителей. И в городе сегодня проживает уже больше 40 тысяч", — отметил начальник ЦПВС.
"С приходом армии вернулась и безопасность в наш район. Люди сплотились. Теперь они не боятся и могут совершенно спокойно перемещаться по городу. Спасибо, что сегодня сюда приехала гуманитарная помощь", — сказал журналистам один из местных жителей.
Улучшение гуманитарных условий в освобожденных от боевиков районах Сирии способствует возвращению беженцев. На прошлой неделе МИД Сирии призывает сограждан, вынужденных покинуть страну из-за войны, вернуться на родину. В заявлении МИД отмечалось, что освобождение многочисленных районов от боевиков поспособствовало возвращению местных жителей, мигрирующих внутри страны.
Сирия призывает международные гуманитарные организации и сообщества внести свой вклад в обеспечение добровольного возвращения сирийских граждан на родину и посодействовать отмене принудительных односторонних санкций против сирийского народа. МИД республики указывает, что благодаря успехам сирийской армии большая часть районов, которые были захвачены террористами, в настоящий момент освобождены путем достижения локальных примирений.
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