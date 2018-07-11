Дамаск не обращался к Москве по поводу поставок С-300, заявил Шойгу

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Дамаск не обращался к Москве по поводу поставок зенитно-ракетных комплексов С-300, однако Россия готова обсудить этот вопрос, заявил в интервью итальянскому изданию Il Giornale министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"С-300 – это комплекс оборонительного вооружения. Поэтому прямой угрозы для чьей-либо национальной безопасности он представлять не может. Данная зенитная ракетная система может угрожать лишь средствам воздушного нападения. Кроме того, решение о поставке данного образца вооружений армии любого иностранного государства принимается на основе соответствующего обращения, которого пока нет", — сказал министр.

Шойгу отметил, что Россия готова вернуться к рассмотрению этого вопроса после "агрессии США, Великобритании и Франции против Сирии, продемонстрировавшей необходимость наличия у сирийцев современных средств ПВО".

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