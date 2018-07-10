Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии

Сирийские войска вышли к границе с Иорданией в провинции Дераа. Архивное фото

Сирийские войска вышли к границе с Иорданией в провинции Дераа. Архивное фото

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Министерство обороны опровергло сообщения СМИ о якобы гибели в Сирии российских военнослужащих в результате теракта, сообщила пресс-служба ведомства.

"Сообщение интернет-издания "Лента.ру" со ссылкой на информационные ресурсы террористической группировки ИГИЛ* о якобы гибели в Сирии российских военнослужащих в результате теракта — очередной фейк", — говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, "никаких потерь российских военнослужащих как в провинции Дераа, так и вообще на территории Сирийской Арабской Республики, не было и нет".

Как заявили в Минобороны, все российские военнослужащие живы, здоровы и выполняют задачи по предназначению в плановом режиме.

Кроме того, в ведомстве отметили, что публикация интернет-изданием "Лента.ру" "лживой информации, намеренно распространяемой террористами ИГИЛ*, вызывает сожаление".

*Террористическая организация, запрещенная в России.