Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Министерство обороны опровергло сообщения СМИ о якобы гибели в Сирии российских военнослужащих в результате теракта, сообщила пресс-служба ведомства.
Как сообщили в ведомстве, "никаких потерь российских военнослужащих как в провинции Дераа, так и вообще на территории Сирийской Арабской Республики, не было и нет".
Как заявили в Минобороны, все российские военнослужащие живы, здоровы и выполняют задачи по предназначению в плановом режиме.
Кроме того, в ведомстве отметили, что публикация интернет-изданием "Лента.ру" "лживой информации, намеренно распространяемой террористами ИГИЛ*, вызывает сожаление".
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>