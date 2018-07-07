Сирийская армия восстановила контроль над трассой Дамаск — Амман

ДАМАСК, 7 июл — РИА Новости. Правительственные войска взяли под контроль всю трассу Дамаск — Амман до пограничного перехода "Насиб", сообщил РИА Новости источник в сирийской армии.

"Сирийская армия выставляет военные посты на всей протяженности трассы Дамаск — Амман. После того как поселения Насиб и Ум-аль-Мийзан присоединились к примирению, <…> бульдозеры приступили к расчистке заградительных сооружений на трассе", — рассказал собеседник агентства.

Накануне в результате успешных переговоров российской стороны с главарями незаконных бандформирований правительственные войска взяли под контроль главный погранпереход "Насиб" на границе с Иорданией.

Этот КПП — крупнейший в регионе по транзиту товаров между Ливаном, Турцией, Сирией, Иорданией и странами Персидского залива. Боевики захватили его в начале 2015 года.

Ситуация в Дераа

Ранее лидеры боевиков в провинции Дераа согласились прекратить боевые действия. Во всех населенных пунктах, находящихся под контролем отрядов оппозиции, начнется сдача тяжелого и среднего вооружения.

При этом боевики получат возможность урегулировать свой статус и остаться на юге. Тех, кто не захочет этого сделать, вместе с семьями перевезут на север, в провинцию Идлиб.

Договоренности также предполагают восстановление работы органов государственной власти Сирии и возвращение беженцев от границы с Иорданией в свои дома.