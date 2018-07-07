Сирийская армия восстановила контроль над трассой Дамаск — Амман

ДАМАСК, 7 июл — РИА Новости. Правительственные войска взяли под контроль всю трассу Дамаск — Амман до пограничного перехода "Насиб", сообщил РИА Новости источник в сирийской армии.
Накануне в результате успешных переговоров российской стороны с главарями незаконных бандформирований правительственные войска взяли под контроль главный погранпереход "Насиб" на границе с Иорданией.
Этот КПП — крупнейший в регионе по транзиту товаров между Ливаном, Турцией, Сирией, Иорданией и странами Персидского залива. Боевики захватили его в начале 2015 года.
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При этом боевики получат возможность урегулировать свой статус и остаться на юге. Тех, кто не захочет этого сделать, вместе с семьями перевезут на север, в провинцию Идлиб.
Договоренности также предполагают восстановление работы органов государственной власти Сирии и возвращение беженцев от границы с Иорданией в свои дома.
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