Российские военные ведут переговоры с оппозицией в зоне деэскалации в Сирии

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Российские военные ежедневно ведут переговоры с умеренной оппозицией в южной зоне деэскалации в Сирии, Москва надеется на положительный исход этого процесса, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Наши представители, военные в первую очередь, на ежедневной основе ведут контакты с представителями тех оппозиционных групп, которые не являются террористическими и которые выбирают путь политического урегулирования. Эти контакты идут в ежедневном режиме и, я уверен, что они дадут результаты", — сказал Вершинин.

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