Почти четыре тысячи сирийцев покинули юго-западную зону деэскалации

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Почти четыре тысячи мирных жителей покинули за сутки подконтрольную боевикам юго-западную зону деэскалации в Сирии, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Алексей Цыганков.

"За прошедшие сутки через четыре пункта пропуска из подконтрольных боевикам районов Юго-западной зоны деэскалации выведено 3803 мирных жителя, 363 из которых направлены в лагеря беженцев "Джебаб" и "Рсас" (провинции Деръа)", — рассказал Цыганков.

Кроме того, начальник Центра отметил, что на большей части территории САР созданы условия для возвращения вынужденных переселенцев, благодаря этому из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц в свои дома вернулось 71 075 жителей Восточной Гуты, а за прошедшие сутки в свои дома вернулись 109 человек. Также Цыганков добавил, что российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь десяти сирийцам, в том числе пяти детям.

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