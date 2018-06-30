Генсек ООН призвал немедленно остановить бои на юго-западе Сирии

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в субботу призвал все стороны немедленно остановить боевые действия на юго-западе Сирии.
"Генеральный секретарь очень обеспокоен военным наступлением на юго-западе Сирии и возрастающим количеством потерь среди жителей. Он призывает к немедленному прекращению боевых действий", — говорится в заявлении на сайте организации.
Гутерреш также обратился ко всем сторонам с призывом уважать обязательства по международным гуманитарным законам и заключенному в 2017 году соглашению по деэскалации.
Южные (юго-западные) районы Сирии, которые включают провинции Дераа, Эль-Кунейтру и Сувейду и примыкают к границам Израиля и Иордании, входят в зону деэскалации, созданную в июле 2017 года по договоренности России, США и Иордании. Президент Сирии Башар Асад при этом заявлял, что сценарий освобождения юга Сирии пока не определен: либо мирное решение, либо силовое.
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