Генсек ООН призвал немедленно остановить бои на юго-западе Сирии

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в субботу призвал все стороны немедленно остановить боевые действия на юго-западе Сирии.

Ранее управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило, что число людей, которые были перемещены на юго-западе Сирии в связи с военными действиями, за последние пару дней выросло в 2,5 раза и достигло 160 тысяч.

"Генеральный секретарь очень обеспокоен военным наступлением на юго-западе Сирии и возрастающим количеством потерь среди жителей. Он призывает к немедленному прекращению боевых действий", — говорится в заявлении на сайте организации.

Гутерреш также обратился ко всем сторонам с призывом уважать обязательства по международным гуманитарным законам и заключенному в 2017 году соглашению по деэскалации.

Южные (юго-западные) районы Сирии, которые включают провинции Дераа, Эль-Кунейтру и Сувейду и примыкают к границам Израиля и Иордании, входят в зону деэскалации, созданную в июле 2017 года по договоренности России, США и Иордании. Президент Сирии Башар Асад при этом заявлял, что сценарий освобождения юга Сирии пока не определен: либо мирное решение, либо силовое.

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