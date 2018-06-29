МИД исключил угрозу столкновения российских и американских военных в Сирии

ООН, 29 июн — РИА Новости. Никаких инцидентов между российскими и американскими военными в Сирии быть не может, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

"Столкновений, прямой конфронтации быть не может, это исключено. Напротив, мы приглашаем всех к тому, чтобы вместе вести скоординированные действия против террористов", — сказал Вершинин.

По его словам, это, в том числе, связано с тем, что у РФ и США по военной линии "существует хороший и надежный канал деконфликтинга".

"Мы взаимодействуем с ними, координируемся с ними, в том числе, с помощью амманского центра, где мы, американцы и иорданцы обмениваемся информацией, речь идет о северо-западе Сирии", — отметил замглавы МИД.

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