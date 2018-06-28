Москва подозревает, что у США в Сирии есть цели помимо борьбы с терроризмом

ООН, 28 июн — РИА Новости. Москва подозревает, что у военного присутствия Вашингтона в Сирии есть другие цели, помимо борьбы с терроризмом, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Он отметил, что РФ считает присутствие США в Сирии незаконным, Москва же стремится к территориальной целостности САР.

"Они (США — ред.) оправдывали свое присутствие в Сирии необходимостью завершить борьбу с терроризмом, но каким-то образом это продолжается. Я думаю, что они должны были сделать пару оставшихся вещей уже давно. Мы подозреваем, что у них есть еще какие-то планы, не только на Сирию, это для них является оправданием их присутствия. Наш приоритет в Сирии – политическое урегулирование, мы, как и многие, не верим в военное решение", — заявил Небензя на брифинге.

Он напомнил, что процесс с формированием конституционной комиссии Сирии под эгидой ООН продвигается. Также он подчеркнул, что Москва продолжает усилия на астанинском треке урегулирования.

"Наш приоритет номер один – покончить с терроризмом в Сирии. Приоритет номер два – гарантировать, что мы на пути политического примирения", — заключил дипломат.

США и их союзники с августа 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки "Исламское государство" *, причем в Сирии они действуют без согласия официальных властей страны. Правительство Сирии не раз заявляло, что США находятся на сирийской территории незаконно, и призывало Вашингтон вывести свои войска. Россия проводила операцию против террористической группировки ИГ* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.

* Террористическая организация, запрещенная в России.