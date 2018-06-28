В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала три случая нарушения режима прекращения огня, Турция нарушений не выявила, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в четверг.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано три случая стрельбы в провинции Алеппо. Турецкой частью представительства случаев стрельбы не зафиксировано", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон была проведена одна гуманитарная акция. В населенном пункте Дейр-эль-Майас провинции Эс-Сувейда нуждающимся передано 650 продовольственных пакетов общим весом 3,8 тонны. В течение суток медицинская помощь оказана 119 жителям.

В Минобороны отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались.

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