В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала три случая нарушения режима прекращения огня, Турция нарушений не выявила, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в четверг.
Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон была проведена одна гуманитарная акция. В населенном пункте Дейр-эль-Майас провинции Эс-Сувейда нуждающимся передано 650 продовольственных пакетов общим весом 3,8 тонны. В течение суток медицинская помощь оказана 119 жителям.
В Минобороны отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались.
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