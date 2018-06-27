Два вертолета Ка-52 с экипажами вернулись из Сирии

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Экипажи еще двух вертолетов Ка-52 и сами боевые машины вернулись в Россию из Сирии, сообщает Минобороны РФ.
"Самолетом военно-транспортной авиации на военный аэродром на территории России доставлены еще два вертолета Ка-52. Экипажи вертолетов и боевые машины вернулись домой после выполнения задач в Сирийской Арабской Республики", — говорится в сообщении.
В нем отмечается, что "ранее в пункты постоянной дислокации на территории Российской Федерации вернулись 13 летательных аппаратов".
Минобороны добавляет, что также из Сирии в пункты постоянной дислокации вернулись специалисты летно-технического состава и медицинский отряд специального назначения.
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