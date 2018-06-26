Израильские военные отказались комментировать данные об ударе в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 июн — РИА Новости. Израильские военные отказалось комментировать сообщения о своей возможной причастности к ракетному обстрелу окрестностей аэропорта столицы Сирии.
"Мы это не комментируем", — сказала РИА Новости сотрудница пресс-службы Армии обороны Израиля.
В Иерусалиме признают, что регулярно действуют в Сирии против объектов военного присутствия Ирана и его сателлитов, которые поддерживают президента страны Башара Асада.
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