Израильские военные отказались комментировать данные об ударе в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 июн — РИА Новости. Израильские военные отказалось комментировать сообщения о своей возможной причастности к ракетному обстрелу окрестностей аэропорта столицы Сирии.

В ночь на вторник cирийский государственный телеканал передавал, что в районе международного аэропорта Дамаска упали две израильские ракеты.

"Мы это не комментируем", — сказала РИА Новости сотрудница пресс-службы Армии обороны Израиля.

В Иерусалиме признают, что регулярно действуют в Сирии против объектов военного присутствия Ирана и его сателлитов, которые поддерживают президента страны Башара Асада.

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