Асад рассказал, почему Запад пытается использовать "байки" про химоружие

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Власти Сирии полностью уничтожили все запасы химического оружия, но Запад пытается использовать сказки о его применении Дамаском всякий раз, когда подконтрольные ему террористы терпят поражение, заявил в воскресенье президент Сирии Башар Асад.

"Мы ликвидировали химоружие полностью… У нас в Сирии его вообще нет с 2013 года", — сказал Асад в интервью программе "Итоги недели с Ирадой Зейналовой" на НТВ , текст которого размещен на сайте телеканала.

По словам Асада "байки о химическом оружии – это часть политической линии, которая направлена против правительства Сирии".

"Но к этим байкам прибегают тогда, когда их войска – подконтрольные им террористы – терпят поражение в некоторых районах Сирии", — пояснил он, отвечая на вопрос, почему Запад обвиняет Дамаск в использовании химического оружия против населения.

"Эта история с химоружием – предлог для прямого военного вмешательства и атак на сирийскую армию. Это случалось уже много раз, и каждый раз мы слышим сказки о химоружии, когда подконтрольные им террористы терпят поражение… По сути, каждый раз, когда мы побеждаем, они, вопреки логике, используют эту байку, но это – предлог для поддержки террористов в Сирии", — отметил сирийский президент.

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