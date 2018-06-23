Гуманитарный коридор из зоны деэскалации "Идлиб" в Сирии возобновил работу

Дети, эвакуированные из Восточной Гуты, в лагере Баб-аль-Хава в сирийской провинции Идлиб

Дети, эвакуированные из Восточной Гуты, в лагере Баб-аль-Хава в сирийской провинции Идлиб

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Гуманитарный коридор Тель-Султан — Абу-Эд-Духур из зоны деэскалации "Идлиб" возобновил в субботу свою работу, сообщил начальник российского центра по примирению в Сирии Алексей Цыганков.

В провинции Идлиб в последнюю неделю шли ожесточенные бои между крупным отрядом террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) и непримиримой оппозиционной группировкой "Джейш аль-Ахрар" с применением тяжелого артиллерийского вооружения".

"В 8.00 возобновил работу гуманитарный коридор Тель-Султан – Абу-Эд-Духур. До конца месяца из Идлибской зоны планируют выйти около 4,3 тысячи мирных жителей", — сказал Цыганков.

По его данным, коридор способен пропустить 2 тысячи человек за сутки.

"Совместными действиями России, Турции и Ирана стабилизируется обстановка в Идлибской зоне деэскалации", — добавил генерал.

Генерал также рассказал, что на большей части Сирии созданы условия для возвращения вынужденных переселенцев, благодаря чему из лагерей для беженцев в свои дома вернулись уже почти 70 тысяч жителей Восточной Гуты. За минувшие сутки в свои дома вернулись 114 человек, медицинскую помощь получили 16 мирных жителей, в том числе восемь детей.

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