В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала семь случаев нарушения режима прекращения огня, Турция нарушений не выявила, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в субботу.
"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано семь случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – два, Латакия – четыре, Хама – один. Турецкой частью представительства случаев стрельбы не зафиксировано", — говорится в документе на сайте Минобороны.
Сообщается, что в течение дня центром по примирению гуманитарные акции не проводились.
В Минобороны отметили, что в течение суток подписано одно соглашение с населенным пунктом Хасеке провинции Хасеке о присоединении к режиму прекращения боевых действий. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
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