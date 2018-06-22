ЕС призвал гарантов "Астаны" обеспечить прекращение боев на юге Сирии

БРЮССЕЛЬ, 22 июн — РИА Новости. ЕС призвал страны-гаранты Астанинского процесса обеспечить прекращение боевых действий в зоне деэскалации на юго-западе Сирии, говорится в распространенном в пятницу заявлении европейской дипслужбы.

В ЕС заявили, что "сирийский режим и его союзники начали наступление в районе Дераа, на юго-западе Сирии", что может привести к "разрушительным гуманитарным последствиям".

"Текущая военная операция проходит в зоне деэскалации, которую обязались охранять Астанинские гаранты. Гаранты "Астаны" обязаны в приоритетном порядке обеспечить прекращение боевых действий в этих зонах", — говорится в заявлении.

"Необходимо обеспечить все необходимые меры для защиты жизни гражданского населения, а также беспрепятственный, безопасный и устойчивый гуманитарный доступ", — отметили в дипслужбе.

Южные (юго-западные) районы Сирии, которые включают Дераа, Эль-Кунейтру и Сувейду и примыкают к границам Израиля и Иордании, входят в зону деэскалации, созданную в июле 2017 году по договоренности России, США и Иордании.

На следующей неделе запланирована встреча Могерини со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

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