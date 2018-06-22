Асад считает, что встреча с Трампом сейчас была бы потерей времени

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад считает, что его встреча с американским лидером Дональдом Трампом сейчас была бы просто потерей времени.

"Проблема с американскими президентами в том, что они – заложники лоббистов", — сказал сирийский президент в интервью телеканалу НТВ , отвечая на вопрос о том, насколько была бы целесообразна его встреча с Трампом и готов ли он к ней.

"Они (лидеры США – ред.) могут сказать тебе, что ты хочешь услышать, но сделают противоположное. В этом все дело. И становится все хуже и хуже. Трамп очень яркий пример этого. Так что говорить с американцами сейчас, обсуждать с ними что-то – ни для чего, без каких-либо результатов, – это просто потеря времени", — подчеркнул Асад.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>