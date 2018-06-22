В Минобороны рассказали о нарушениях при расследовании ЧП в Думе в Сирии

КУБИНКА (Московская область), 22 июн — РИА Новости. Баллоны с места якобы химической атаки в сирийской Думе в нарушение процедур ОЗХО были опечатаны их представителями только через полтора месяца, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов.

"Баллоны с места происшествия в Думе в нарушение процедур ОЗХО опечатаны их представителями только через полтора месяца. Каких же результатов мы можем ожидать от МУФС (Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии — ред.) при расследовании данного инцидента, который уже привел к массированному ракетному удару, нанесенному группировкой США, Великобритании и Франции по территории суверенного государства в нарушении международных правовых механизмов? Очевидно, готовится очередной обвинительный доклад с предъявлением псевдодоказательств", — сказал он на совместном брифинге МИД РФ и Минобороны для дипкорпуса по расследованию случаев применения химоружия в Сирии.

Как отметил Кириллов, через год "Белые каски" с подачи своих западных покровителей повторили ранее отработанный в Хан-Шейхуне сценарий и провели очередное представление 7 апреля 2018 года в Думе. Он напомнил, что российские специалисты провели тщательный анализ всей информации о данном инциденте и пришли к выводу, что имеет место очередная инсценировка применения химического оружия. При выяснении обстоятельств произошедшего установлено, что в двух квартирах обнаружены газовые баллоны, якобы сброшенные с вертолета правительственными войсками, при этом выявлен ряд обстоятельств, ставящих под сомнение этот факт, сказал он.

Ранее в МИД РФ заявляли, что давно уже дискредитировавшие себя "Белые каски" нельзя рассматривать в качестве источников данных относительно ситуации с предположительным применением химического оружия. А по словам президента Сирии Башара Асада, есть доказательства, что "Белые каски" являются членами "Аль-Каиды" (запрещена в РФ).

Как подчеркнул Кириллов, основными обстоятельствами являются отсутствие деформации и сохранение герметичности баллонов, что не могло произойти при их падении с высоты более 2 тысяч метров (именно на этих высотах используются вертолеты сирийской армии). По его словам, "удивительным образом после так называемого удара более чем стокилограммового баллона в маленькой комнате нетронутыми остались мелкая посуда и предметы интерьера, кровать, на которую якобы упал баллон, также оказалась практически цела", баллон явно занесли с улицы, на что указывают сколы и следы волочения на полу, при этом раненых и погибших нет, как нет и свидетелей факта применения отравляющего вещества.

В начале апреля Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов. Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

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