В Сирии заработала крупная ферма по производству молока

ДАМАСК, 22 июн — РИА Новости. Крупная ферма по производству молока восстанавливает свою работу в населенном пункте Месраба рядом с Восточной Гутой, позднее здесь планируется открыть молочный завод, сообщил журналистам директор хозяйства Аднана аль-Ахам.

До войны на этой ферме было около тысячи породистых коров, но после того, как в эти места пришли боевики, более 600 голов скота было украдено, остальных животных, по словам фермера, просто расстреляли.

"Часть обезумевших животных убежала. Нам удалось сейчас найти около пятидесяти животных. Молоко в первое время напуганные животные не давали. Лишь сейчас, спустя несколько месяцев после освобождения Восточной Гуты, мы смогли приступить к дойке", — отмечает фермер.

Когда в эти места пришли боевики, все рабочие были вынуждены покинуть ферму. По словам главы хозяйства, несмотря на то, что порода коров не была предназначена для пищи, террористы пустили большую часть голов на мясо. До войны ферма была способна обеспечивать рынок Сирии 10-12 тоннами молока ежедневно, сейчас она поставляет всего 2-3 тонны молока в день.

"Сейчас мы заканчиваем ремонт загонов, здесь все надо отстраивать заново. И в планах у нас закупка около пятисот высокопородных коров из Европы. Тогда у нас будет такое количество молока, которого хватит, чтобы обеспечить молоком наш завод, который откроется в ближайшее время", — отметил фермер.

Как заключил Аднана аль-Ахам, после войны в Сирии наблюдается дефицит молочной продукции, поэтому он в разы надеется увеличить поставки молока, сыра и творога в магазины по всей стране.

Сирия активно восстанавливается после военных событий, при помощи сирийских властей налаживаются каналы снабжения населения пропитанием. Так, на территории промышленной зоны Адра в пригороде Дамаска ранее было налажено несколько крупных производств продуктов питания.

Иная ситуация сейчас наблюдается в районах Сирии, которые находятся под контролем международной коалиции во главе США. В апреле заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявлял, что после завершения операции коалиции в Ракке были разрушены или повреждены до 80 процентов домов. Тяжелая гуманитарная ситуация, которая складывается в Ракке, уже вызывает серьезную озабоченность у целого ряда международных правозащитных организаций.

Российские военные находятся в Сирии на основании подписанного между Россией и Сирией соглашения, выполняя на территории этого государства различные задачи, в том числе гуманитарного характера. В мае заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявлял, что силы США находятся на территории Сирии нелегитимно, по его словам, они находятся в Сирии без согласования и считаются оккупантами.