В сирийской оппозиции рассказали о своем видении конституционной комиссии

ЖЕНЕВА, 19 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Представители сирийской оппозиции из платформы "Москва", входящей в делегацию объединенной оппозиции САР, полагают, что страны-гаранты и спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура должны будут вмешиваться в работу будущей конституционной комиссии, если ее работа застопорится. Об этом РИА Новости рассказал представитель платформы "Москва" Моханнад Дликан.

Во вторник в Женеве начались консультации между представителями России, Ирана и Турции как стран-гарантов и спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой по формированию конституционной комиссии Сирии.

"Если стороны-участники комиссии не смогут достичь соглашения, мы сможем попросить вмешаться гарантов и де Мистуру", — сказал он.

По его мнению, будущая комиссия должна состоять из трех элементов в равной пропорции – представителей правительства, оппозиции и независимых участников или общественников. Также в ней должны принять участие женщины, этнические и религиозные меньшинства.

"Другой вариант — мы откладываем в сторону те вопросы, по которым не можем договориться, и продолжаем работать дальше. А в конце те темы, по которым у нас произошли разногласия, мы выставляем на общественное голосование. После чего пройдет референдум по самой конституции. Таким образом, будет пре-референдум, а затем референдум", — добавил сириец.

Он отметил, что де Мистура будет обсуждать все эти темы с представителями трех стран гарантов на встрече во вторник. Дликан подчеркнул, что его платформа рассчитывает на то, что комиссия заработает до конца нынешнего года.

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