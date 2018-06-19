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Война в Сирии
Война в Сирии

Спецпосланник ООН по Сирии начал консультации с Россией, Турцией и Ираном

13:1019.06.2018
(обновлено: 13:12 19.06.2018)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкФлаг Сирии в освобожденном лагере палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска. Архивное фотоФлаг Сирии в освобожденном лагере палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЖЕНЕВА, 19 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Консультации спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры с представителями России, Турции и Ирана как стран-гарантов "Астаны", начались в Женеве, передает корреспондент РИА Новости.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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Как ожидается, на встрече будут обсуждаться вопросы создания и механизм работы конституционной комиссии Сирии. Решение о ее создании было принято по итогам Конгресса национального диалога, прошедшего в Сочи в конце января. На данный момент конституционная комиссия еще не заработала, так как спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура пока не получил списки кандидатов на участие в ней от всех сирийский групп. Свои списки де Мистуре пока передали только представители Дамаска. Объединенная оппозиция Сирии до сих пор не согласовала свой список, без чего спецпосланник ООН не может начать работу по формированию итогового состава конституционной комиссии.

Россию на встрече представляет спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. От Турции приглашен замглавы МИД Седат Онал, от Ирана – помощник министра иностранных дел Хосейн Джабери Ансари.

Накануне де Мистура провел двусторонние встречи с представителями РФ и Ирана, а во вторник утром – с делегацией из Турции.

Сирийский город Хама. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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По итогам встречи с де Мистурой спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил РИА Новости, что испытывает "осторожный оптимизм" в отношении формирования конституционной комиссии Сирии по итогам первого дня консультаций в Женеве.

Лаврентьев и замглавы МИД Сергей Вершинин, прибывшие в воскресенье вечером в Женеву по приглашению спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, в понедельник также провели ряд двусторонних встреч. В частности, они пообщались с лидером "Астанинской" платформы сирийской оппозиции Рандой Кассис, представителями платформы "Москвы", делегацией Турции во главе с замминистра иностранных дел Седатом Оналом, а также с де Мистурой.

"Мы хорошо, конструктивно пообщались (со Стаффаном де Мистурой – ред.). Обсудили вопросы, которые будут на повестке дня завтра. С турками тоже конструктивно пообщались. По итогам всех встреч сегодня можно выразить осторожный оптимизм", — сказал он.

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© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Чемпионат мира по футболу 2018
19 июня 15:00
-
Колумбия
-
Япония
19 июня 18:00
-
Польша
-
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