ЖЕНЕВА, 19 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Консультации спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры с представителями России, Турции и Ирана как стран-гарантов "Астаны", начались в Женеве, передает корреспондент РИА Новости.

Как ожидается, на встрече будут обсуждаться вопросы создания и механизм работы конституционной комиссии Сирии. Решение о ее создании было принято по итогам Конгресса национального диалога, прошедшего в Сочи в конце января. На данный момент конституционная комиссия еще не заработала, так как спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура пока не получил списки кандидатов на участие в ней от всех сирийский групп. Свои списки де Мистуре пока передали только представители Дамаска. Объединенная оппозиция Сирии до сих пор не согласовала свой список, без чего спецпосланник ООН не может начать работу по формированию итогового состава конституционной комиссии.

Россию на встрече представляет спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. От Турции приглашен замглавы МИД Седат Онал, от Ирана – помощник министра иностранных дел Хосейн Джабери Ансари.

Накануне де Мистура провел двусторонние встречи с представителями РФ и Ирана, а во вторник утром – с делегацией из Турции.

По итогам встречи с де Мистурой спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил РИА Новости, что испытывает "осторожный оптимизм" в отношении формирования конституционной комиссии Сирии по итогам первого дня консультаций в Женеве.

Лаврентьев и замглавы МИД Сергей Вершинин, прибывшие в воскресенье вечером в Женеву по приглашению спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, в понедельник также провели ряд двусторонних встреч. В частности, они пообщались с лидером "Астанинской" платформы сирийской оппозиции Рандой Кассис, представителями платформы "Москвы", делегацией Турции во главе с замминистра иностранных дел Седатом Оналом, а также с де Мистурой.

"Мы хорошо, конструктивно пообщались (со Стаффаном де Мистурой – ред.). Обсудили вопросы, которые будут на повестке дня завтра. С турками тоже конструктивно пообщались. По итогам всех встреч сегодня можно выразить осторожный оптимизм", — сказал он.