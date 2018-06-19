ЖЕНЕВА, 19 июн — РИА Новости. Россия высказывает осторожный оптимизм в отношении формирования конституционной комиссии Сирии по итогам первого дня двусторонних консультаций в Женеве, заявил РИА Новости спецпредставитель президента России Александр Лаврентьев.

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев и замглавы МИД Сергей Вершинин, прибывшие в воскресенье вечером в Женеву по приглашению спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, в понедельник провели ряд двусторонних встреч. В частности, они пообщались с лидером "Астанинской" платформы сирийской оппозиции Рандой Кассис, представителями платформы "Москвы", делегацией Турции во главе с замминистра иностранных дел Седатом Оналом, а также со спецпосланником ООН Стаффаном де Мистурой.

"Мы хорошо, конструктивно пообщались (со Стаффаном де Мистурой – ред.). Обсудили вопросы, которые будут на повестке дня завтра. С турками тоже конструктивно пообщались. По итогам всех встреч сегодня можно выразить осторожный оптимизм", — сказал он.

Как ожидается, во вторник Лаврентьев и Вершинин также проведут двусторонние переговоры с делегацией Ирана во главе с помощником главы МИД Ирана Хоссейном Ансари.

Утром 19 июня спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура намерен провести совместные консультации со всеми делегациями стран-гарантов – России, Ирана и Турции. В ходе встречи он планирует обсудить вопросы создания и механизм работы конституционной комиссии Сирии.

Решение о создании конституционной комиссии Сирии, которая должна начать работать в Женеве, было принято по итогам Конгресса национального диалога, прошедшего в Сочи в конце января. На данный момент конституционная комиссия еще не заработала, так как спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура пока не получил списки кандидатов на участие в ней от всех сирийский групп. Свои списки де Мистуре пока передали только представители Дамаска. Объединенная оппозиция Сирии до сих пор не согласовала свой список, без чего спецпосланник ООН не может начать работу по формированию итогового состава конституционной комиссии.