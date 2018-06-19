ЖЕНЕВА, 19 июн — РИА Новости. Россия высказывает осторожный оптимизм в отношении формирования конституционной комиссии Сирии по итогам первого дня двусторонних консультаций в Женеве, заявил РИА Новости спецпредставитель президента России Александр Лаврентьев.
"Мы хорошо, конструктивно пообщались (со Стаффаном де Мистурой – ред.). Обсудили вопросы, которые будут на повестке дня завтра. С турками тоже конструктивно пообщались. По итогам всех встреч сегодня можно выразить осторожный оптимизм", — сказал он.
Как ожидается, во вторник Лаврентьев и Вершинин также проведут двусторонние переговоры с делегацией Ирана во главе с помощником главы МИД Ирана Хоссейном Ансари.
Решение о создании конституционной комиссии Сирии, которая должна начать работать в Женеве, было принято по итогам Конгресса национального диалога, прошедшего в Сочи в конце января. На данный момент конституционная комиссия еще не заработала, так как спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура пока не получил списки кандидатов на участие в ней от всех сирийский групп. Свои списки де Мистуре пока передали только представители Дамаска. Объединенная оппозиция Сирии до сих пор не согласовала свой список, без чего спецпосланник ООН не может начать работу по формированию итогового состава конституционной комиссии.
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