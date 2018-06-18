В Сирии в районе лагеря "Ярмук" обезвредили около 20 взрывных устройств

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Почти 20 мин, фугасов, самодельных взрывных устройств обезвредили сирийские саперы в районе бывшего лагеря палестинских беженцев "Ярмук", сообщил начальник центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.
Цыганков отметил, что совместный иранско-российско-турецкий Координационный центр в течение суток зафиксировал нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Дераа.
Кроме того, российская сторона совместно с сирийским правительством продолжается постконфликтное урегулирование в провинциях Хама и Хомс.
Цыганков добавил, что для обеспечения правопорядка в населенных пунктах Эр-Растан, Телль-Биса и Харет-Тукман российская военная полиция выставила дневные наблюдательные посты, а также осуществляет патрулирование.
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