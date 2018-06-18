В Сирии в районе лагеря "Ярмук" обезвредили около 20 взрывных устройств

Освобожденный от боевиков лагерь беженцев Ярмук на юге Дамаска. Архивное фото

Освобожденный от боевиков лагерь беженцев Ярмук на юге Дамаска. Архивное фото

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Почти 20 мин, фугасов, самодельных взрывных устройств обезвредили сирийские саперы в районе бывшего лагеря палестинских беженцев "Ярмук", сообщил начальник центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"Успешно выполняют задачи, подготовленные российскими специалистами инженерно-саперные подразделения сирийской армии, проводящие работу по обеспечению безопасности населения и объектов социально-экономической инфраструктуры. В районе бывшего лагеря палестинских беженцев "Ярмук" за день обследовано 30 сооружений. Обнаружено и обезврежено четыре мины, семь фугасов и 8 самодельных взрывных устройств", — сказал он.

Цыганков отметил, что совместный иранско-российско-турецкий Координационный центр в течение суток зафиксировал нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Дераа.

Кроме того, российская сторона совместно с сирийским правительством продолжается постконфликтное урегулирование в провинциях Хама и Хомс.

Цыганков добавил, что для обеспечения правопорядка в населенных пунктах Эр-Растан, Телль-Биса и Харет-Тукман российская военная полиция выставила дневные наблюдательные посты, а также осуществляет патрулирование.

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