Турция планирует оперативно зачистить сирийский Манбидж

АНКАРА, 18 июн — РИА Новости, Алёна Палажченко. Турецкая армия очистит сирийский город Манбидж от вооруженных формирований курдов, которые Анкара считает террористическими группировками, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник.

Ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что турецкая армия приступила к выполнению обязанностей в Манбидже в рамках дорожной карты, согласованной Анкарой и Вашингтоном.

"Мы говорили, что вместе с США сделаем шаг. Цель – стабилизировать регионы, которые находятся под контролем сил самообороны сирийских курдов (YPG). В районе Манбиджа началось патрулирование. Наши военные войдут и в центр города. В ближайшее время Манбидж будет зачищен от террористов", — сказал Чавушоглу журналистам.

Ранее Турция и США одобрили "дорожную карту" по стабилизации в сирийском Манбидже, который был освобожден курдскими формированиями от ИГ* в июне 2016 года. Вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что стороны согласовали график вывода сил курдских отрядов самообороны (YPG), которые Анкара считает террористической группировкой, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Госдепартамент это подтвердил.

На прошлой неделе генштаб Турции сообщил, что турецкие и американские военные достигли соглашения по выполнению "дорожной карты" по сирийскому Манбиджу.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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