В Манбидже опровергли сообщения о присутствии турецких сил в городе

КАИР, 18 июн — РИА Новости. Военный совет сирийского города Манбидж заявил, что турецких сил нет в городе, однако они дислоцированы в районе операции "Щит Евфрата", заявил РИА Новости глава совета Мухаммад Абу Адиль.
"Мы проводили переговоры в качестве военного совета Манбиджа с силами международной коалиции на протяжении недели. Обсуждение касалось направления турецких патрулей. Между тем, вчера прошла последняя встреча между международной коалицией и турками, и сегодня началась (дислокация — ред.) патрулей со стороны Турции в районах операции "Щит Евфрата", но не внутри Манбиджа", — заявил Абу Адиль.
По словам главы совета, турецкие силы будут расположены на границах района операции, но не на территории Манбиджа.
Ранее Турция и США одобрили "дорожную карту" по стабилизации в сирийском Манбидже, который был освобожден курдскими формированиями от ИГ* в июне 2016 года. Вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что стороны согласовали график вывода сил курдских отрядов самообороны (YPG), госдепартамент это подтвердил.
На прошлой неделе генштаб Турции сообщил, что турецкие и американские военные достигли соглашения по выполнению "дорожной карты" по сирийскому Манбиджу.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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