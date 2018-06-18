В Манбидже опровергли сообщения о присутствии турецких сил в городе

КАИР, 18 июн — РИА Новости. Военный совет сирийского города Манбидж заявил, что турецких сил нет в городе, однако они дислоцированы в районе операции "Щит Евфрата", заявил РИА Новости глава совета Мухаммад Абу Адиль.

Ранее телеканал NTV со ссылкой на местные источники сообщил, что турецкие военные заняли окраины сирийского города Манбидж по согласованной с США дорожной картой. Телеканал показывал фото бронетехники с турецкими флагами, которая, как утверждается, находится на окраинах Манбиджа. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил, что турецкая армия вошла в сирийский Манбидж.

"Мы проводили переговоры в качестве военного совета Манбиджа с силами международной коалиции на протяжении недели. Обсуждение касалось направления турецких патрулей. Между тем, вчера прошла последняя встреча между международной коалицией и турками, и сегодня началась (дислокация — ред.) патрулей со стороны Турции в районах операции "Щит Евфрата", но не внутри Манбиджа", — заявил Абу Адиль.

По словам главы совета, турецкие силы будут расположены на границах района операции, но не на территории Манбиджа.

Армия Турции 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*), с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб. Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил в конце марта прошлого года об успешном окончании операции.

Ранее Турция и США одобрили "дорожную карту" по стабилизации в сирийском Манбидже, который был освобожден курдскими формированиями от ИГ* в июне 2016 года. Вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что стороны согласовали график вывода сил курдских отрядов самообороны (YPG), госдепартамент это подтвердил.

На прошлой неделе генштаб Турции сообщил, что турецкие и американские военные достигли соглашения по выполнению "дорожной карты" по сирийскому Манбиджу.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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