Российские военные врачи оказали медпомощь почти 80 сирийцам за сутки

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Российские военные врачи оказали медицинскую помощь почти 80 сирийцам за прошедшие сутки, сообщает на начальник российского центра по примирению в Сирии Алексей Цыганков.
Цыганков также отметил, что в ходе плановой работы по контролю восстановления инфраструктуры населенных пунктов Восточной Гуты представители центра провели рабочую встречу с главой администрации населенного пункта Айн-Терма. Генерал добавил, что в городе ведутся работы по восстановлению больницы, двух школ и хлебопекарни. В каждом районе возобновлено водоснабжение с использованием электрических насосов.
Кроме того, органы местного самоуправления совместно с представителями Сирийского арабского Красного полумесяца обеспечили регулярную доставку продовольствия и питьевой воды жителям города. При содействии специалистов центра по примирению жители получают квалифицированную медицинскую помощь, организована эвакуация тяжело больных пациентов в лечебные учреждения Дамаска.
Начальник центра также отметил, что несмотря на установление на всей территории страны режима прекращения боевых действий, совместный иранско-российско-турецкий координационный центр зафиксировал случаи нарушений в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Дераа.
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