Российские военные врачи оказали медпомощь почти 80 сирийцам за сутки

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Российские военные врачи оказали медицинскую помощь почти 80 сирийцам за прошедшие сутки, сообщает на начальник российского центра по примирению в Сирии Алексей Цыганков.

"Российские военные врачи за прошедшие сутки оказали квалифицированную медицинскую помощь 78 сирийцам, в том числе 46 детям", — сказал он.

Цыганков также отметил, что в ходе плановой работы по контролю восстановления инфраструктуры населенных пунктов Восточной Гуты представители центра провели рабочую встречу с главой администрации населенного пункта Айн-Терма. Генерал добавил, что в городе ведутся работы по восстановлению больницы, двух школ и хлебопекарни. В каждом районе возобновлено водоснабжение с использованием электрических насосов.

Кроме того, органы местного самоуправления совместно с представителями Сирийского арабского Красного полумесяца обеспечили регулярную доставку продовольствия и питьевой воды жителям города. При содействии специалистов центра по примирению жители получают квалифицированную медицинскую помощь, организована эвакуация тяжело больных пациентов в лечебные учреждения Дамаска.

Начальник центра также отметил, что несмотря на установление на всей территории страны режима прекращения боевых действий, совместный иранско-российско-турецкий координационный центр зафиксировал случаи нарушений в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Дераа.