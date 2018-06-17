Израиль напомнил позицию по присутствию Ирана в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июн — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным говорил о готовности действовать, чтобы не дать Ирану и его сателлитам обосноваться в приграничных районах Сирии, и заявил о недопустимости их присутствия на остальной части страны.

На воскресном заседании правительства он рассказал о содержании телефонных разговоров, которые состоялись у него в пятницу с Путиным и госсекретарем США Майком Помпео.

"Я подтвердил базовые принципы, которыми мы руководствуемся в отношении Сирии. Прежде всего, Иран должен покинуть всю сирийскую территорию. Во-вторых, мы будем действовать и уже действуем, чтобы не допустить попыток Ирана и его сателлитов обосноваться как возле границы, так и в глубине Сирии", — цитирует Нетаньяху его пресс-служба.

Беседа двух лидеров прошла в разгар многосторонних переговоров, в том числе с участием еврейского государства, о возвращении на границу с Израилем и Иорданией сирийской армии, на стороне которой воюют иранские формирования, ливанское движение "Хезболлах" и разнообразные шиитские милиции.

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