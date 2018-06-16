В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 18 случаев нарушения режима прекращения огня, турецкой частью представительства случаи стрельбы не зафиксированы, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что всего Центром по примирению проведено 1838 гуманитарных акций, общий вес доставленного гуманитарного груза составил 2648,56 тонны.
За сутки медицинскую помощь получили семь человек, добавили в ведомстве.
В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
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