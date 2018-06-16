В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 18 случаев нарушения режима прекращения огня, турецкой частью представительства случаи стрельбы не зафиксированы, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 18 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – один, Латакия – 14, Хама — три. Турецкой частью представительства случаев стрельбы не зафиксировано", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Отмечается, что всего Центром по примирению проведено 1838 гуманитарных акций, общий вес доставленного гуманитарного груза составил 2648,56 тонны.

За сутки медицинскую помощь получили семь человек, добавили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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