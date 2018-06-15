В Хомсе и Восточной Гуте за сутки более 340 человек вернулись в свои дома

Люди в населенном пункте, освобожденном от боевиков, в сирийской провинции Хомс. Архивное фото

Люди в населенном пункте, освобожденном от боевиков, в сирийской провинции Хомс. Архивное фото

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Более 340 человек вернулись в свои дома в сирийских провинциях Хомс и Восточная Гута за прошедшие сутки, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Цыганков.

"Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возращению людей к местам прежнего проживания. За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 227 человек, в Восточную Гуту – 114 человек", — заявил Цыганков.

Кроме того, по его словам, российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 139 сирийцам, в том числе 70 детям. Цыганков подчеркнул, что благодаря предпринимаемым усилиям в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц всего вернулось 69 011 жителей Восточной Гуты.

Также начальник Центра добавил, что жителям населенных пунктов Джубб-Эс-Сафа провинции Алеппо, Эт-Табия в провинции Дейр-Эз-Зор и Хиярат-Данун в провинции Риф Дамаск передано 1750 продовольственных наборов, медикаменты и предметы первой необходимости общим весом груза семь тонн.

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