ДАМАСК, 15 июн — РИА Новости. Работа крупной фермы, где собирают около 15 тонн фруктов в сезон, возобновилась недалеко от Дамаска после военных действий в Сирии, сообщил глава фермы и соседнего села Рима Фарес Майн.

На ферме к западу от Дамаска выращивают черешню, яблоки, абрикосы, инжир и грецкий орех. Собранные фрукты затем продаются в Дамаске. Общая площадь фермы составляет около 21 гектара.

Во время войны ферма продолжала свою работу – пока мужчины были на войне, урожай собирали женщины и дети. Все прошлые годы отсюда не могли вывезти урожай, потому что дорогу перекрывали боевики "Джебхат ан-Нусры"*, которые стояли в соседнем Хадере. Из-за этого ягоды и фрукты пропадали.

"Когда рядом с нашей деревней стояли боевики, все мужчины пошли в армию, были в окопах и защищали свои семьи от них. Мой сын погиб в бою. Сегодня работает всего девять человек, но поверьте, сейчас нам работается намного легче, чем раньше", — отметил фермер.

Как рассказывает Фарес, на ферме временно, до расселения, работали беженцы – больше 20 семей.

Сирия активно восстанавливается после военных событий. Так, на территории промышленной зоны Адра в пригороде Дамаска на днях было налажено несколько крупных производств продуктов питания. Иная ситуация сейчас наблюдается в районах Сирии, которые находятся под контролем международной коалиции во главе США.

Российские военные находятся в Сирии на основании подписанного между Россией и Сирией соглашения, выполняя на территории этого государства различные задачи, в том числе гуманитарного характера. В мае заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявлял, что силы США находятся на территории Сирии нелегитимно, по его словам, они находятся в Сирии без согласования и считаются оккупантами.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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