Дамаск не намерен говорить, будет ли Россия поставлять Сирии С-300

БЕЙРУТ, 13 июн — РИА Новости. Поставки систем ПВО С-300 из России в Сирию — вопрос военного характера, поэтому Дамаск не намерен объявлять, будут они или нет, заявил президент Сирии Башар Асад.

"Это одно и то же — будет поставка С-300 в Сирию или нет, мы не будем объявлять об этом. Оружие должно быть использовано тогда, когда это необходимо", — сказал Асад в интервью иранскому телеканалу "Аль-Алям"

Президент Сирии также не ответил на вопрос, было ли усовершенствовано какое-либо оружие самой Сирией. Повторив, что нет необходимости объявлять о том или ином оружии до его применения, если возникнет в этом необходимость.

На прошлой неделе в интервью британской газете Daily Mail Асад отказался обсуждать обсуждать со СМИ поставки С-300, заявив что это военный вопрос и "мы о нем не разговариваем".

О возможном возврате к обсуждению поставок С-300 Сирии в Генштабе ВС РФ заявили после того, как США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, на которых якобы производится химическое оружие. В начале мая помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин заявил газете "Известия", что переговоры о поставке Сирии российских зенитно-ракетных комплексов С-300 не ведутся. Он отметил, что у сирийских вооруженных сил есть "все, что надо".