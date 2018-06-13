Боевики обстреляли жилой квартал Алеппо, четыре человека погибли

БЕЙРУТ, 13 июн — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Несколько улиц города Алеппо (на северо-западе Сирии) подверглись минометному обстрелу боевиков, четыре мирных жителя погибли и пятеро получили ранения, сообщил в среду РИА Новости один из врачей государственной горбольницы.

"Сегодня в районе 3.15 к нам поступили девять человек. В результате минометного обстрела террористов в районе улиц Нил и Тишрин, а также района Нейраб. Четыре человека уже были мертвы, еще пятеро ранены, двое — в тяжелом состоянии. Большинство пострадавших — дети", — сказал врач.

В последние несколько недель обстрелы жилых кварталов города Алеппо участились. Вечером в минувший понедельник в результате обстрела ранения получили три человека. 6 мая от осколочных ранений погибла женщина, пятеро детей были госпитализированы.

В ополчении Алеппо РИА Новости рассказали, что боевики обстреливают город с направления Лерамун. Туда боеприпасы и свежие силы пребывают из соседней провинции Идлиб — территории, за которую отвечают турецкие военные.

© РИА Новости Последствия минометного обстрела жилого района города Алеппо. 13 июня 2018 © РИА Новости Последствия минометного обстрела жилого района города Алеппо. 13 июня 2018

"Позволяя террористам пробираться из Идлиба в Алеппо, турецкие военные нарушают договоренности по зоне деэскалации, так как те ведут огонь по мирным жителям", — заявили в ополчении.

На сегодняшний день в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, созданы четыре зоны деэскалации: одна — в Идлибе, куда входит и часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.

Договоренность о введении зон деэскалации была достигнута в Астане на переговорах стран-гарантов перемирия в Сирии — России, Турции и Ирана.

На севере Сирии в провинции Идлиб, в том числе вдоль административной границы провинции Алеппо турецкие военные развернули 12 наблюдательных постов для наблюдения за режимом перемирия.