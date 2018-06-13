Боевики обстреляли жилой квартал Алеппо, четыре человека погибли

БЕЙРУТ, 13 июн — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Несколько улиц города Алеппо (на северо-западе Сирии) подверглись минометному обстрелу боевиков, четыре мирных жителя погибли и пятеро получили ранения, сообщил в среду РИА Новости один из врачей государственной горбольницы.
В последние несколько недель обстрелы жилых кварталов города Алеппо участились. Вечером в минувший понедельник в результате обстрела ранения получили три человека. 6 мая от осколочных ранений погибла женщина, пятеро детей были госпитализированы.
В ополчении Алеппо РИА Новости рассказали, что боевики обстреливают город с направления Лерамун. Туда боеприпасы и свежие силы пребывают из соседней провинции Идлиб — территории, за которую отвечают турецкие военные.
"Позволяя террористам пробираться из Идлиба в Алеппо, турецкие военные нарушают договоренности по зоне деэскалации, так как те ведут огонь по мирным жителям", — заявили в ополчении.
Договоренность о введении зон деэскалации была достигнута в Астане на переговорах стран-гарантов перемирия в Сирии — России, Турции и Ирана.
На севере Сирии в провинции Идлиб, в том числе вдоль административной границы провинции Алеппо турецкие военные развернули 12 наблюдательных постов для наблюдения за режимом перемирия.
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