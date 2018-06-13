Россия, Иран и Турция обсудят в Женеве конституционную комиссию Сирии

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Представители России, Ирана и Турции встретятся в Женеве 18-19 июня для консультаций по конституционной комиссии Сирии, заявил офис спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры.

"Кроме того, спецпосланник позднее пригласит для соответствующего обсуждения представителей других стран", — говорится в коммюнике.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

Ранее член оппозиционной Сирийской комиссии по переговорам Фирас аль-Халиди заявил РИА Новости, что СКП требует новую конституцию, а не поправок к ней. Заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад в свою очередь заявлял РИА Новости, что власти САР готовы обсудить пересмотр ряда пунктов в конституции страны.

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