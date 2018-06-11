В ОДКБ назвали пути разрешения кризиса в Сирии

АЛМА-АТА, 11 июн — РИА Новости. Главы МИД стран ОДКБ считают, что кризис в Сирии может быть урегулирован только политико-дипломатическими мерами, заявил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"Мы вновь подтвердили нашу общую позицию, что кризис в Сирии может быть урегулирован только политико-дипломатическими мерами", — сказал он, открывая пленарное заседание СМИД ОДКБ в Алма-Ате, по завершении переговоров в узком составе.

По его словам, в этой связи особо была подчёркнута роль стран-гарантов Астанинского процесса и одного из членов ОДКБ — Российской Федерации, благодаря усилиям которых Астанинский процесс сегодня является практически единственной площадкой, на которой достигнуты практические результаты.

Заседание Совета глав МИД стран ОДКБ (Организация Договора по коллективной безопасности, куда входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан) началось в понедельник в Алма-Ате.

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