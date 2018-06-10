Асад отказался обсуждать со СМИ поставки С-300 в Сирию

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил, что поставка Россией зенитно-ракетных систем С-300 в Сирию является военным вопросом, который не обсуждается со СМИ.

О возможном возврате к обсуждению поставок С-300 Сирии в Генштабе ВС РФ заявили после того, как США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, на которых якобы производится химическое оружие. В начале мая помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин заявил газете "Известия", что переговоры о поставке Сирии российских зенитно-ракетных комплексов С-300 не ведутся. Он отметил, что у сирийских вооруженных сил есть "все, что надо".

"Что касается С-300, почему они объявили об этом и потом перестали говорить об этом? Лучше спросить российских чиновников. Это политическое заявление, у них своя собственная тактика. Но отправляли ли они, будут ли они отправлять или нет — это военный вопрос, мы о нем не разговариваем", — заявил Асад в интервью британской газете Daily Mail.

Сирийский президент также отметил, что после освобождения города Дума в Восточной Гуте сирийские власти получили подтвержденную информацию о том, что химической атаки на город не было. Асад подчеркнул, что правительство Великобритании должно привести доказательства того, что атака произошла, и кто за нее ответственен.

В начале апреля Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.