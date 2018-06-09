Депутат призвал поддержать военные победы экономическими связями с Сирией

ДАМАСК, 9 июн — РИА Новости. Военные победы в Сирии важно поддержать развитием социально-экономических связей между Россией и САР, заявил сопредседатель рабочей группы по реализации соглашения о сотрудничестве между "Единой Россией" и Партией арабского социалистического возрождения (БААС) Дмитрий Саблин.

Делегация из РФ в среду прибыла в Сирию с официальным визитом, в субботу состоялась встреча делегации с премьер-министром страны Имадом Хамисом, в ходе которой Саблин отметил военные победы, достигнутые Дамаском в течение последнего месяца.

"Впервые за несколько лет мы во время пребывания в Дамаске не слышали взрывов и выстрелов. Теперь важно поддержать военные победы развитием социально-экономических связей между нашими странами. Уже создана дорожная карта по реализации подписанного в апреле соглашения между ХМАО и Хомсом", — рассказал депутат РИА Новости.

Он добавил, что в составе делегации РФ — представители Севастополя, которые готовятся к подписанию соглашения с провинцией Тартус, и отметил схожесть регионов "и базами ВМФ России, и особенностями работы морских портов, и даже атмосферой".

Замглавы Севастополя Владимир Базаров подчеркнул, что Севастополь и Тартус похожи структурой экономической деятельности. "Перевозка грузов через наши порты должна стать надежной основой для развития регионов. Открытие Крымского моста позволит прямой грузовой транзит с материковой части России через Севастополь в Сирию. Мы говорили о перевозке в обратную сторону сельхозпродукции из Сирии", — заявил Базаров.

Премьер Сирии Хамис в свою очередь поблагодарил Саблина за усилия по развитию отношений между САР и Россией, отметив, что Дамаск предоставит приоритет российским компаниям. "Еще раз повторю — Сирия предоставит приоритет российским компаниям, как на уровне госкомпаний, так и частного бизнеса. Я дам поручения нашим губернатором уделить особое внимание поддержке межрегиональных программ. И готовы решать возникшие сложности на уровне центральных правительств", — сообщил Хамис, добавив, что без помощи России в борьбе с терроризмом в Сирии победы были бы невозможны.

По итогам встреч решено провести в ближайшее время встречу российских и сирийских бизнесменов в Тартусе для обсуждения вопросов практического взаимодействия. Кроме того, обсуждалась необходимость создания российско-сирийской площадки для взаимодействия, которая аккумулировала бы необходимую информацию, помогала бизнесу решать практические вопросы и вопросы безопасности.

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