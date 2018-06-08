Герасимов обсудил с президентом Финляндии ситуацию в Сирии

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в Хельсинки был принят президентом Финляндии Саули Ниинистё, в ходе встречи обсуждалась ситуация в Сирии, подчеркнута необходимость снижения напряженности в регионе, сообщили в Минобороны РФ.

"Президент Финляндии подчеркнул важность диалога между военными ведомствами в условиях изменения ситуации в сфере безопасности, важность реализации инициативы о повышении безопасности полетов авиации над Балтийским морем", — говорится в сообщении.

Герасимов рассказал, что сделано в России для выполнения финской инициативы и дальнейшие шаги по ее реализации, отметили в российском военном ведомстве.

В ходе встречи глава Генштаба РФ и президент Финляндии обменялись мнениями о ситуации в Сирии и других регионах.

"Отмечена необходимость поддержания диалога для снижения напряженности и стабилизации сложившейся ситуации", — заявили в Минобороны РФ.

Встреча прошла в конструктивном ключе, добавили в российском военном ведомстве.

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