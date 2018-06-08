США назвали условие сохранения своих сил в Сирии

БРЮССЕЛЬ, 8 июн – РИА Новости. США сохранят военное присутствие в Сирии, пока продолжается борьба с террористами, заявил в пятницу глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Безусловно, мы все еще продолжаем борьбу против ИГ*, и дело еще не закончено, мы будем продолжать (операцию — ред.)… Наша цель — борьба с ИГ*, и мы намерены довести ее до конца", — сказал Мэттис, отвечая на вопрос, как долго американские силы намерены оставаться в Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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