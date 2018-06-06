Более 370 сирийцев за сутки вернулись в свои дома в Хомсе и Восточной Гуте

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Более 370 сирийских беженцев вернулись в свои дома в провинции Хомс и Восточной Гуте за сутки, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Цыганков.

"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулся 231 человек, в Восточную Гуту — 143 человека", — сказал он.

Кроме того, благодаря усилиям РФ, Турции и Ирана стабилизируется обстановка в зоне деэскалации "Идлиб", мирные жители возвращаются в свои дома в провинции Алеппо. За прошедшие сутки через гуманитарный коридор Телль-Султан — Абу-эд-Духур вышло 776 человек с личным имуществом. Всего с 31 мая выведено более 4,31 тысячи человек и 757 единиц техники.

"Оказана гуманитарная помощь жителям населенного пункта Хайялин провинции Хама и населенного пункта Кафер-Батна провинции Риф Дамаск. Людям передано 1,4 тысячи продуктовых наборов, 500 наборов с предметами первой необходимости и 750 литров бутилированной воды. Общий вес гуманитарного груза составил 10 тонн", — сказал генерал-майор Цыганков.

Российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 376 сирийцам, в том числе 202 детям, добавил представитель центра.

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