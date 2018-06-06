Между сирийскими провинциями Хомс и Хама открыли трассу

БЕЙРУТ, 6 июн — РИА Новости. Инженерные бригады завершили работы по восстановлению полотна на трассе Хомс-Хама в центральной Сирии, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

Движение гражданского транспорта по трассе возобновлено впервые за семь лет.

Трасса Хомс-Хама и ряд поселений перешли под контроль сирийской армии около месяца назад в результате договоренностей о выводе радикальных группировок с севера провинции Хомс и юга Хамы. Автомагистраль между двумя провинциями, которая расположена в центре Сирии, считается стратегически важным участком с экономической точки зрения.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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