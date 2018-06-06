В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала четыре случая нарушения режима прекращения огня, Турция — ни одного, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в среду.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Алеппо – два, Латакия – два. Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведены две гуманитарные акции в населенных пунктах Кафер-Батна провинции Дамаск и Хайялин провинции Хама по выдаче 890 продовольственных наборов, вес доставленного гуманитарного груза – 3,8 тонны.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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