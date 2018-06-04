Франция осудила принятие нового сирийского закона о собственности

ПАРИЖ, 4 июн — РИА Новости. Франция раскритиковала принятый в Сирии новый закон о собственности, отметив, что он будет препятствовать возвращению сирийских беженцев, заявили во французском министерстве иностранных дел.

Глава МИД Сирии Валид Муаллем в субботу заявил, что закон издан с целью определения права на собственность граждан в освобожденных от террористов поселениях в связи с тем, что боевики уничтожили большое количество документов, связанных с правом собственности граждан, после чего террористы спекулировали документами и присваивали недвижимость.

"Франция осуждает принятие этого закона, который помешает возвращению миллионов перемещенных лиц и сирийских беженцев, позволяя разграбить их имущество", — заявил журналистам представитель МИД Франции.

По его мнению, этот закон также является серьезным препятствием для поиска прочного политического решения по сирийскому конфликту.

Ранее Süddeutsche Zeitung со ссылкой на данные МИД ФРГ сообщала, что президент Сирии Башар Асад якобы подписал указ, позволяющий лишать собственности беженцев. По данным газеты, если собственники в течение 30 дней не предоставят властям на месте документы о владении имуществом, те смогут выдать разрешение на строительство на этом участке иным лицам. Правительство ФРГ высказало возмущение такой мерой из-за того, что она ставит под удар беженцев, которые фактически лишатся любых прав на имущество, МИД Германии призвал "помешать исполнению этого закона".

Позже секретарь Народного совета (парламента) Сирии Халед Аббуд заявил, что Асад не издавал указ о конфискации имущества тех граждан, которые не предъявят свидетельство на право собственности в течение 30 дней, подобные действия противоречат конституции страны.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. По данным ООН, в результате боевых действий в стране беженцами оказались более 13 миллионов человек, 5,5 миллиона из которых покинули страну. Число жертв боевых действий может насчитывать от 300 тысяч до полумиллиона человек.