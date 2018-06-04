В ООН сообщили о гибели более 20 человек при обстрелах в Сирии за неделю

ООН, 4 июн — РИА Новости. В ООН сообщили о гибели мирных жителей на севере Сирии после обстрелов со стороны оппозиционных групп.

"Гуманитарные коллеги серьезно обеспокоены сообщениями о жертвах среди мирного населения на севере Сирии в результате неизбирательных атак со стороны групп оппозиции. По меньшей мере 24 мирных жителя погибли и значительно большее количество были ранены в ходе неизбирательных атак в провинциях Идлиб и Хама, о которых сообщалось за последнюю неделю", — сказал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Он также сообщил, что за сегодняшний день также поступили сообщения о гибели четырех человек и ранениях других жителей при обстрелах района Аль-Ниль в Алеппо.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. По данным ООН, в результате боевых действий в стране беженцами оказались более 13 миллионов человек, 5,5 миллиона из которых покинули страну. Число жертв боевых действий может насчитывать от 300 тысяч до полумиллиона человек.

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