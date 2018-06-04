Турция рассчитывает на решение ситуации в Манбидже в течение полугода

АНКАРА, 4 июн — РИА Новости. Турция рассчитывает на реализацию совместного с США плана по выводу курдских формирований из сирийского Манбиджа в течение шести месяцев, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник.

"Дорожная карта по Манбиджу начнет действовать с определенного дня, который мы установим, исходя из развития ситуации. Мы рассчитываем решить проблему в течение шести месяцев, возможно, даже меньше", — сказал Чавушоглу журналистам в Вашингтоне по итогам своей встречи с госсекретарем США Майком Помпео. Трансляцию вел телеканал TRT.

Ранее Чавушоглу заявил, что согласовал с Помпео дорожную карту по выводу сил самообороны сирийских курдов (YPG) из Манбиджа.

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