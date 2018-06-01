Шойгу обсудил с израильским коллегой иранское присутствие в Сирии

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Министры обороны Израиля и России Авигдор Либерман и министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудили на встрече в Москве накануне вопросы иранского присутствия в Сирии и южную зону деэскалации, сказал журналистам посол Израиля в РФ Гарри Корен.

Встреча Либермана и Шойгу прошла в четверг в Москве.

"Это была хорошая встреча. Министр Либерман был очень доволен. Обсуждались детально вещи, связанные с иранским военным присутствием в Сирии и с южной зоной деэскалации. Мы удовлетворены", — сказал посол.

Он отметил, что Израиль уверен в том, что "Россия все больше прислушивается и понимает наши интересны и понимает, что Израиль не заинтересован ни в каких военных развязках, но мы не потерпим той динамики, которую иранцы преследовали до сих пор в Сирии".

"Если они угомонятся при российской помощи, будет проще и легче говорить о восстановлении Сирии", — добавил дипломат.

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